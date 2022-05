Eccellenza: ai supplementari passa l'Angelana, retrocede la Ducato Spoleto

ANGELANA: Buini, Pauselli (Lucaroni), Bolletta, Bengala, Subbicini, Melillo, Acatullo (Cascianelli), Bartolini (Fuso) Benedetti, Ventanni (Lorenzini), Confessore (Ravanelli). (A disposizione: Cucchiararo, Cirilli, Jessimam, De Santis),. Allenatore: Riberti

DUCATO SPOLETO: Desideri, Sbardellati (Romeo), Pazzogna, Ammenti F., Cacciotti (Pitzettu), Mureu, Cuna (Colalelli), Emili (Antonini), Luparini, Di Nicola., Toppo (Lakhdar). (A disposizione: Lillacci, Brevi, Radici, Vukaj). Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Ravara di Valdarno

RETI: 15’pt Ventanni, 22’st (rig.) Di Nicola, 3’pts Bolletta 11’pts Ravanelli

Note: Espulsi Riberti, Bendetti e Mereu

Semifinale playout avvincente tra l'Angelana e la Ducato Spoleto. Alla fine, dopo centoventi minuti, sono i padroni di casa a centrare la salvezza, mentre i ragazzi di mister Di Tanna retrocedono nel campionato di Promozione. Pronti via, dopo quindici minuti nella prima frazione Ventanni porta in vantaggio i giallorossi. La risposta degli ospiti arriva nella ripresa, grazie a un rigore trasformato da Di Nicola. Prima dei supplementari, l'Angelana rimane in dieci uomini per l'espulsione di Benedetti. Malgrado l'inferiorità numerica, i padroni di casa vanno via grazie ai gol di Bolletta e Ravanelli, che fissano il 3-1 finale.