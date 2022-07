Eccellenza: Adnane Essoussi torna al Sansepolcro

Dopo gli ingressi e le partenze comunicati nelle ultime settimane, arriva anche l’annuncio di un ritorno in casa Sansepolcro. Adnane Essoussi giocherà nel prossimo anno con la squadra di mister Armillei. L’attaccante classe 1984, nelle ultime due stagioni in forza allo Sporting Club Trestina in Serie D (59 presenze, 28 gol), vanta importanti esperienze con le maglie di Montevarchi, Venezia e Arezzo, oltre alle stagioni con la maglia del Borgo, nelle quali si è reso protagonista di prestazioni eccellenti condite da decine di gol.

“Sono contento - ha dichiarato Essoussi - di tornare a far parte della famiglia del Sansepolcro, spero di dare un importante contributo per riportare il Borgo ai livelli che merita”.