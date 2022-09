Eccellenza: 3-2 della Narnese in casa del Branca

BRANCA: Lapazio, Ragnacci, Lilli, Bettelli, Fondacci, Giacometti L., Benedetti, Giambi, Marchi, De Iulis, Rossi. A disp.: Sergiacomi, Roscini, Giacometti P., Di Bacco, Mangiaratti, Provvedi, Stirati, Sollevanti, Pierotti. All. Lisarelli



NARNESE: Mazzoni, Brevi, Grifoni, Annibaldi, Ponti, Filipponi, Mora, Colangelo, Quondam, Tramontano, Perotti. A disp.: Lugenti, Pinsaglia, Iacono, Falanga, Paoloni, Petrini, Cori, Pigazzini, Rocchi. All. Sabatini



ARBITRO: Pannacci di Perugia



RETI: 8' e 37'pt Tramontano, 10'pt Marchi, 13'pt (rig.) Quondam, 7'st Stirati

Inizia con una vittoria esterna il cammino nel campionato di Eccellenza della Narnese. La squadra rossoblù ha espugnato il campo del Branca per 3-2 trascinata da un super Tramontano, già protagonista dopo la classifica cannonieri vinta nella passata stagione. Pronti via botta e risposta proprio tra l'attaccante ospite e Marchi, che fissano l'iniziale parità. Dopo pochi minuti ecco arrivare il nuovo vantaggio della Narnese con Quondam a realizzare un penalty procurato sempre da Tramontano, con lo stesso attaccante a firmare la doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa, Stirati accorcia lo svantaggio per i padroni di casa ma la Narnese riesce a uscire con i tre punti in tasca dopo il triplice fischio finale.