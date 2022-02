Eccellenza: 1-1 tra Lama e Sansepolcro

Pareggio e un punto a testa tra il Lama e il Sansepolcro nell'anticipo del campionato di Eccellenza. La gara si accende nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato avaro di occasioni. Inizia il secondo tempo e Brizzi si procura un calcio di rigore per il Sansepolcro. Dal dischetto va Braccini che viene ipnotizzato da Vaccarecci. Dopo cinque minuti, secondo giallo per Rossi che lascia il Lama in dieci. Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa trovano il pareggio grazie a un colpo di testa di Bartolucci da corner. Gli ospiti, allora, si riversano alla ricerca del pareggio che arriva in piena zona Cesarini con Mercuri. Al fischio finale è 1-1.