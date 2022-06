Eccellenza: colpi di mercato da urlo per l'Atletico BMG

Inizio di mercato col botto per l'Atletico Bmg. La società, nata dalla fusione tra il Massa Martana e la Nuova Gualdo Bastardo, ha subito piazzato due colpi da urlo per formare il roster per la prossima stagione. In primo luogo l'arrivo del centrale difensivo Fabio Fapperdue, classe 1991 (231 presenze in Serie D), uno dei punti fermi dell’Orvietana campione di Eccellenza.

Dopo la difesa ecco il colpo in attacco. Sempre dall'Orvietana, il presidente Alessandro Contardi ha rilevato Damian Sciacca, classe '93 compagno di squadra di Fapperdue, autentico bomber nella cavalcata biancorossa fino alla Serie D. Si prospettano nei prossimi giorni, invece, gli arrivi anche di Dashnor Hysenaj dal San Sisto e dell'attaccante Lorenzo Mattioli dalla Clitunno.