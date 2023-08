Calcio, domani la sentenza del Consiglio Di Stato. Il Perugia rivede la B?

Doveva essere il giorno del giudizio e probabilmente si dovrà attendere la mattinata di domani. Sarà questo verosimilmente, a meno di un improbabile anticipo a stasera, il termine in cui il Consiglio Di Stato, la tappa finale di questa lunga e calda estate pallonara, si pronuncerà circa le riammissioni nei vari campionati, soprattutto la B. In lizza, va ricordato, ci sono Brescia e Perugia, che prenderebbero il posto di Reggina (le cui possibilità di spuntarla sono pressochè nulle) e il Lecco, reduce da un verdetto favorevole al Tar che molto ha fatto discutere.

E' pressochè impossibile fare previsioni, ma il clima che si respira in casa Perugia è quello di cauto ottimismo. Nel corso dell'udienza, conclusasi nel primo pomeriggio odierno, i giudici hanno ribadito il fatto che il termine "perentorietà" deve essere applicato inderogabilmente, sia per quanto riguarda la Reggina che il Lecco. Stando così le cose la riammissione dei biancorossi nel campionato cadetto non dovrebbe essere minimanente in discussione.

Cosa accadrebbe in caso di vittoria

Qualora a prevalere fosse lo scenario descritto nel pezzo di ieri, vale a dire Lecco fuori e Perugia dentro, quest'ultimo non giocherebbe venerdì a Lucca per la prima giornata di C ma debutterebbe a metà settembre. In più la società biancorossa - ma questo è un aspetto ancora da verificare - godrebbe di una proroga di una decina di giorni per operare sul mercato con la speranza di riuscire a costruire una squadra competitiva. In caso contrario tutti in campo tra tre giorni al Porta Elisa con la campagna trasferimenti che si chiuderebbe proprio venerdì alle 20, a ridosso del match. La parola definitiva passa ai giudici.