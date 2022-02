LA DIRETTA Perugia-Benevento: 0 a 1 | Segui con noi la partita: il Grifo in cerca di altri punti per volare alto

Tutto pronto per l'incontro tra Perugia-Benevento, partita molto dura tra due formazioni che vogliono arrivare dentro i play-off. Solo due punti di distanza tra le due squadre in classifica. Torna a Perugia mister Caserta autore della promozione dalla Lega pro alla serie B con i biancorossi.

Le formazioni ufficiali:

0 a 0

Marcatore

Perugia

Leandro Chichizola 22 - Filippo Sgarbi 39 - Gabriele Angella 5 - Cristian Dell'Orco 15 - Marcello Falzerano 23 - Jacopo Segre 6 - Andrea Ghion 16 - Francesco Lisi 44 Simone Santoro 25 - Ryder Matos 10 - Manuel De Luca 9. All. Massimiliano Alvini

Benevento

29 Alberto Paleari - 3 Gaetano Letizia - 14 Alessandro Vogliacco - 15 Kamil Glik - 18 Daam Foulon - 23 Artur Ioni?? - 4 Gennaro Acampora - 8 Andrés Tello

19 Roberto Insigne - 88 Francesco Forte - 16 Riccardo Improta. All.Fabio Caserta

arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta

Si parte con 5 minuti di ritardo come previsto dalla FIGC per tutte le partite del weekend per sensibilizzare contro la guerra in Ucraina

1' Si parte con il primo possesso del Benevento

4' Il primo tiro è degli ospiti ma è facile presa del portiere biancorosso che blocca a terra la palla. Il tiro è di Tello.

dal 5' a al 15esimo: è un dominio netto dei biancorossi dove hanno aggredito parecchio gli spazi, spinto avanti l'azione di gioco ottenendo 4 calci d'angolo. Mai pericoloso in verità mai il Grifo seppur nettamente dominante rispetto agli ospiti. Molto gli errori sui cross da destra e da sinistra.

17' Il Benevento torna a superare la propria metà campo cercando l'attaccante Insigne ma senza successo anche grazie alla copertura di Segre.

20' Su un errore netto del Benevento il biancorosso Matos in area di rigore riesce a girarsi e tirare ma ancora una volta la palla non va in direzione rete dato che pè respinta con la gamba da Glik.

Un buon Perugia dunque che sta facendo la partita anche se negli ultimi 16 metri di gioco non riesce né a trovare il tiro giusto né il un filtrante in grado di poter portare gli attaccanti biancorossi davanti Paleari.

24' Gioco duro, seppur in fase di studio, ora tra le due formazioni. Un tiro per parte: blocca Chicchizola a terra su tiro di Forte. Mentre sul versante opposto De Luca messo in moto da Segre svirgola un tiro che finisce lontano dal rettangolo della porta difesa da Paleari.

Il pareggio al momento sembra giusto: perchè il dominio di campo del Perugia senza costruire delle vere azioni da goal, è bilanciato invece dagli unici tiri in porta, non pericolosi, del Benevento

30' Ancora una pioggia di cross e di calci d'angolo del Perugia che non mettono mai in difficoltà la difesa del Benevento. Gli ospiti sono sornioni che grazie a tanti giocatori dai piedi buoni riesce a ripartire con facilità

34' Occasione per De Luca che all'altezza dell'area piccola che non riesce ad agganciare una palla importante che poteva scaraventare in rete. Il passaggio di Falzarano.

40' Continua la pressione del Perugia che sta andando su tutte le palle cercando in tutti i modi di potersi portare in vantaggio. Mentre il Benevento punta soprattutto a contrastare magari cercando il guizzo vincente su una ripartenza.

42' Ancora una volta Glik ci mette una pezza (stavolta la punta del piede) per disinnescare un tiro di Santoro a botta sicura.

43' Pericoloso stavolta il Benevento: Insigne e Forte dialogano, dentro l'area di rigore, ma è fondamentale l'intervento-anticipo di Sgarbi.

45' E' confusione in campo: fischia il primo tempo ma poi si ritorna in campo. Si va al Var per un tocco di mano di un giocatore del Perugia. Calcio di rigore.

46' BENEVENTO GOAL, DAL DISCHETTO FORTE.

Ecco cosa è successo: l'arbitro fischia la fine del primo tempo e non vede nessun tocco di mano. Mentre le due squadre stanno andando negli spogliatoi vengono richiamate in campo perchè l'arbitro ha deciso di riaprire l'incontro andando a vedere le immagini del Var dopo che dalla stessa postazione era stata richiamato per un'azione al limite (il colpo di mano di Langella). Poi il rigore e il vantaggio di Forte.

Molte le proteste del Perugia che contesta a partira scaduta la decisione di ritorna a vedere il var e poi riaprire la partita con un calcio di rigore.