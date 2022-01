Dilettanti: altro stop per i campionati

Ancora uno stop per il calcio umbro. Invece che il 23 gennaio, come inizialmente deciso, i vari campionati che compongono il calcio dilettantistico torneranno in campo il 30 gennaio. Ancora una settimana di attesa, dunque, per le varie formazioni, con l'ennesimo stop deciso dal Comitato regionale umbro nel giorno dell'approvazione del protocollo per la ripresa dell'attività sportiva per gli atleti guariti dal Covid, il "Return to Play" redatto lo scorso 7 gennaio dalla Federazione dei medici sportivi italiani. Slittamento che si ripercuote anche sui campionati di Prima e Seconda categoria, che non ripartiranno domenica 30 gennaio ma domenica 6 febbraio.

Intanto, oggi in campo per il recupero nel campionato di Serie D Tiferno e Cannara, in un derby delicato con in palio punti importanti in ottica classifica. Domenica 23 gennaio, invece, spazio ai due recuperi del campionato di Promozione: per il girone A ci sarà il big match di alta quota tra Ventinella e Pontevecchio, mentre per il girone B in programma la sfida tra Montecastello Vibio e Terni Est. Infine, il campionato di Eccellenza dovrebbe chiudersi in data 8 maggio.