Calcio serie C, il nuovo attacco di Di Nunno: "Santopadre voleva la B per vendere il Perugia agli americani"

Anche adesso che il suo Lecco ha esordito in serie B dopo 50 anni, vincendo la lunga battaglia per l'ammissione al campionato, Paolo Di Nunno continua a far parlare di se.

Il patron del Lariani ha rilasciato un'intervista al Giorno in cui ha toccato diversi temi. Non mancando anche in questa occasione di attaccare, e non certo in maniera velata, il Perugia, con cui ha combattuto per un'intera estate per un posto in cadetteria.

"Anche la ripartenza non è stata facile. Certo, la sconfitta col Catanzaro poteva starci, ma noi siamo rimasti fermi per settimane… E sa perché? Per colpa di gente che non ha un cavolo da fare. Come Perugia e Brescia che hanno deciso di fare causa a tutti perché loro la C non volevano farla. E ci credo: gli umbri puntavano la B per vendere il club agli americani. Ma gli è andata male…".

Praticamente Di Nunno ha scaricato la responsabilità della sconfitta contro i calabresi contro i biancorossi in primis e in seconda battuta le rondinelle, rei di aver prolungato l'attesa per l'esordio in campionato. Parole che ancora una volta sono destinate a far discutere.