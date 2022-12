Calcio serie B, tegola per il Perugia: Di Carmine out almeno due partite

Nell'immediato dopo partita Fabrizio Castori aveva espresso qualche preoccupazione per le condizioni di Samuel Di Carmine, uscito anzitempo per un problema muscolare. Le impressioni negative, purtroppo, sono state confermate dagli esami a cui l'attaccante fiorentino è stato sottoposto in giornata: c'è lesione muscolare, il che significa che dovrà stare fermo almeno per le prossime due partite, giovedì contro la Spal e domenica prossima contro il Cagliari all'Unipol Domus.

Questo il bollettino medico diffuso poco fa dal club biancorosso:

"Gli acccertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti a cui è stato sottoposto il calciatore Samuel Di Carmine dopo l’infortunio muscolare occorso durante la partita contro il Cosenza hanno evidenziato una lesione a carico del bicipite femorale della coscia sinistra".

AL LAVORO VERSO LA SPAL - I Grifoni intanto continuano a prepararsi per il match dell'Immacolata contro la Spal di Daniele De Rossi (confermato dai ferraresi nonostante il momento difficile che stanno attraversando). Da valutare le condizioni di Cristian Dell'Orco, oggi assente ma che potrebbe essere risparmiato anche perchè diffidato (al suo posto si scalda Aleandro Rosi) e Marco Olivieri, che spera fino all'ultimo di essere della partita. Si saprà tutto domani alle 11 nella rifinitura di Ellera a porte chiuse, mentre Castori non terrà in questa occasione la conferenza stampa della vigilia.

I TIFOSI DANNO LA CARICA - I gruppi della Nord chiamano a raccolta il popolo biancorosso. In giornata, sui cancelli della Curva, è stato affisso uno striscione che invita tutti a recarsi allo stadio per un match che potrebbe valere quasi una stagione (foto sottostante).

ANTICIPI E POSTICIPI - La Lega ha pubblicato il programma delle gare dalla 20^ alla 25^ giornata. Ecco il riepilogo gli impegni che attenderanno i biancorossi:

17^ giornata, Cagliari-Perugia, domenica 11 dicembre ore 12:30;

18^ giornata, Perugia-Venezia, lunedì 19 dicembre ore 20:30;

19^ giornata, Benevento-Perugia, lunedì 26 dicembre ore 15;

20^ giornata, Perugia-Palermo, sabato 14 gennaio 2023 ore 14;

21^ giornata, Parma-Perugia, sabato 21 gennaio 2023 ore 14;

22^ giornata, Bari-Perugia, sabato 28 gennaio 2023 ore 14;

23^ giornata, Perugia-Brescia, sabato 4 febbraio 2023 ore 14;

24^ giornata, Ascoli-Perugia, sabato 11 febbraio 2023 ore 16:15;

25^ giornata, Perugia-Ternana, sabato 18 febbraio 2023 ore 16:15;