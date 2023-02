Derby Perugia - Ternana, i biancorossi ritrovano il loro ariete in un Curi sold out

La sua assenza contro l'Ascoli, sopraggiunta in extremis per un problema alla caviglia, ha pesato eccome, ma fortunatamente tutto è alle spalle. Giuseppe Di Serio è pronto a caricarsi l'attacco biancorosso: l'attaccante trentino da un paio di giorni si allena con il gruppo e dunque sarà a disposizione per il derby di sabato. E' questa la novità principale a tre giorni dalla partita: Fabrizio Castori potrà dunque contare su uno dei giocatori, almeno fino alla scorsa settimana, più in forma, la cui crescita in questo girone di ritorno è sotto gli occhi di tutti.

Più in generale la rosa sarà quasi al completo, a parte Marcos Curado, che ne avrà almeno per un'altra settimana. Va poi costantemente monitorata la condizione di Cristian Dell'Orco, che al pari dell'argentino anche stamattina si è allenato a parte. Impossibile però che il capitano delle ultime giornate possa saltare questo decisivo appuntamento trattandosi di una misura precauzionale onde evitare sovraccarichi di varia natura.

FORMAZIONE DECISA? NON PROPRIO.. - Ci sono dubbi in tutti i reparti e probabilmente il tecnico se li porterà dietro a ridosso della partita. In difesa dovrà decidere se, accanto a Sgarbi e Dell'Orco (dato per scontato il suo recupero), far giocare Rosi o Angella; a centrocampo dovrebbe essere il turno di Casasola, Iannoni (o Bartolomei), Santoro e Lisi; Kouan dovrebbe giocare alle spalle probabilmente di Olivieri e Di Serio. Tutto come detto top secret fino alla fine e a testimonianza di questo già da lunedì le porte sono chiuse.

I TIFOSI SI MOBILITANO - I sostenitori biancorossi non vogliono mancare all'appuntamento che in pratica potrebbe decidere la stagione dei Grifoni. La vendita dei biglietti prosegue spedita e, complice anche la capienza dimezzata (la gradinata o tribuna est sarà ancora inagibile, come del resto ampiamente previsto), verrà dichiarato con molta probabilità nel corso della giornata il sold out.