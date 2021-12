Perugia-Ternana, continua la prevendita: apre la biglietteria del Curi, gli orari

Con i biglietti per la Curva Nord 'polverizzati' in poche ore, continua la prevendita per gli altri settori dello stadio Curi in vista del derby Perugia-Ternana in programma domenica prossima (19 dicembre).

"AC Perugia Calcio - si legge intanto in una nota del club biancorosso - comunica che da domani, lunedì 13 dicembre, fino a sabato sarà aperta la biglietteria situata nei pressi dello stadio. L’orario sarà il seguente: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Si raccomanda di evitare assembramenti, di indossare la mascherina e munirsi di documento d’identità".