Perugia, Giacomo Del Bene siederà sulla panchina della Primavera

Il post Formisano per il Perugia Primavera è pronto per iniziare. E' stato ufficialmente nominato il sostituto che sarà, come indica il sito ufficiale, Giacomo Del Bene. Il suo debutto è programmato per sabato prossimo in occasione della trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella.

Di seguito il breve comunicato ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica che Giacomo Del Bene ha assunto l’incarico da allenatore della Primavera.

Pertanto sarà lui a sedere in panchina nella sfida di sabato in casa dell’Entella".