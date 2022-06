Daniele Azzarelli alla guida della Julia Spello

Dopo la sconfitta nei playout di Promozione, con la conseguente retrocessione in Prima categoria, la Julia Spello riparte da Daniele Azzarelli. Il nuovo mister della squadra biancorossa avrà il compito di riportare la squadra nel campionato appena salutato.

"A un mese dalla cocente sconfitta nei playout contro l'Amc98 - si legge nel comunicato ufficiale - che ha condannato la Julia Spello alla retrocessione dalla Promozione la società biancorossa riparte, da un tecnico affermato che lega la sua carriera ai colori Spellani. Nel 2012 con la presidenza di Giacomo Brunetti la società si era affidata proprio al tecnico spellano per la ripartenza della prima squadra dopo le note vicende societarie che avevano portato la vecchia società alla non iscrizione ai campionati. Con Azzarelli c'è anche la riconferma di Ercolani Maurizio nel ruolo di direttore sportivo e di Cioccolini Angelo lo scorso anno vice allenatore della prima squadra, quest'anno tecnico della Juniores A1. A loro la società augura un buon lavoro per riportare la Julia Spello nel campionato di Promozione".