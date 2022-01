Dalla D alla Promozione, gli anticipi in campo oggi

Finalmente tornano in campo tutte le categorie del calcio dilettantistico umbro. Il weekend inizia oggi con quattro anticipi in programma, uno per categoria dalla Serie D alla Promozione. Big match in Serie D tra il Trestina e l'Arezzo. La squadra di mister Pierotti, sempre con la gara contro il Gavorrano da recuperare in programma mercoledì, ha l'opportunità di accorciare sugli avversari, distanti oggi quattro punti in classifica.

In Eccellenza, spazio al ritorno in campo della capolista Orvietana, impegnata in un impegnativo test di rientro contro il Branca. Nei due gironi di Promozione, queste le gare del pomeriggio: Castello - Pievese e Viole - Montecastello Vibio.

SERIE D: Trestina - Arezzo (Arbitro: Nuzzo di Seregno)

ECCELLENZA: Orvietana - Branca (Arbitro: Pieretti di Perugia)

PROMOZIONE, girone A: Fc Castello - Pievese (Arbitro: Ricci di Perugia)

PROMOZIONE, girone B: Viole - Montecastello Vibio (Arbitro: Tavoletta di Terni)