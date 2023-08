Calciomercato, altra uscita in vista per il Perugia: Curado sta trattando la rescissione

La sentenza del Tar, che di fatto obbliga il Perugia a ripartire almeno provvisoriamente dalla serie C, non poteva non influenzare le vicende di mercato. Nel corso della mattinata è iniziata a circolare sui social una voce che voleva il difensore Marcos Curado in procinto di rescindere il contratto tutt'ora in essere fino al 2024.

Secondo quanto è stato possibile apprendere il centrale argentino classe 1995, per nulla intenzionato a giocare in terza serie e di conseguenza a prolungare con il club biancorosso, starebbe trattando con quest'ultimo la rescissione e nelle prossime ore potrebbe giungere l'annuncio ufficiale.

Del resto la linea del direttore sportivo "in pectore" Jacopo Giugliarelli è chiara: qualora un calciatore non fosse contento di sposare il nuovo progetto tecnico meglio chiudere subito il rapporto, anche perentoriamente.

Ed è quello che sta accadendo anche per Curado, dopo che con questa modalità avevano salutato il Grifo neigiorni scorsi anche gente come Tiago Casasola e Filippo Sgarbi.