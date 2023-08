Calciomercato, ufficiale la risoluzione contrattuale tra Curado ed il Perugia

Le voci che circolavano dal primo pomeriggio hanno trovato conferma: Marcos Curado non farà più parte della rosa del Perugia. Il difensore argentino classe 1995 ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa fino al 30 giugno 2024 e da subito potrà accasarsi ad un altro club.

Curado era arrivato nel 2021 in prestito con obbligo di riscatto dal Frosinone ed era stato uno dei migliori intepreti del Grifo targato Alvini, capace di centrare da neopromosso un piazzamento ai playoff; nella scorsa stagione invece ha tentato di ripetere queste prestazioni ma ha finito anche lui per essere inghiottito dal disastro generale che ha coinvolto la squadra biancorossa.

Per il centrale nativo di Mar Del Plata, che in diverse circostanze ha indossato la fascia da capitano, si apre dunque la strada della risoluzione consensuale, la stessa che avevano percorso negli ultimi giorno Sgarbi e Casasola. Per quest'ultimo, ironia della sorte, si profila un clamoroso trasferimento alla Ternana malgrado avesse fatto sapere di voler tornare in Argentina, tant'è che avrebbe già svolto le visite mediche e sarebbe in procinto di firmare un biennale.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Marcos Curado.

Il Club ringrazia il giocatore per il contributo dato nelle ultime due stagioni con 58 presenze e 2 reti in maglia biancorossa augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera".