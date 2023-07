CSI ed Inter di nuovo in squadra con Play Sport Camp

Tempo d’estate, tempo di Play Sport Camp. Ancora una volta a segno la sinergia tra sport di base e sport di vertice, fra CSI e FC Internazionale Milano, che, quest’anno ad Assisi, nella settimana dal 26 al 30 giugno, presso lo Stadio “Giuseppe Migaghelli”, gentilmente concesso dall’ ASD Angelana 1930, ha saputo offrire a 400 bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino cinque fantastici giorni di camp calcistico nella verdeggiante terra di San Francesco.

Giornate divertenti e ricche quelle vissute nel capoluogo del Patrono d’Italia; sempre con al centro il pallone: un calcio vissuto sul campo grazie alla parte ludica e tecnica gestita dagli allenatori delle giovanili dell’Inter ma anche grazie all’incontro ogni giorno con differenti gruppi del territorio. A partire dai ragazzi stessi che, organizzati dal CSI locale (comitato di Foligno), rappresentavano diverse realtà oratoriali della diocesi umbra, fino ad arrivare ai momenti di sport inclusivo vissuti insieme ai ragazzi dell’istituto Serafico di Assisi, storico centro riabilitativo, che accoglie persone con disabilità diverse ma che in campo hanno portato le loro specifiche abilità gustando momenti di semplice socialità e inclusione.

Durante la settimana, promossa nell’ambito del progetto CSI Pro - Lo sport che ci fa grandi!, c’è stato in apertura anche il saluto ai ragazzi di Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno e la visita a sorpresa di Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro, che si è divertito a farsi parare qualche calcio di rigore dai piccoli atleti in campo.

Ma i gol non sono comunque mancati nel conteggio finale dell’esperienza Play Sport Camp. Nemmeno quello che il CSI ritiene essere il più decisivo nella partita collaborativa con le grandi realtà di serie A, come FC Internazionale: ed è la rete che rende lo sport inclusivo, quello che ci fa davvero grandi.

GUARDA IL VIDEO DI PLAY SPORT CAMP

Play Sport Camp Assisi CSI-Inter