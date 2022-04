Crotone-Perugia 1 a 1 | Le pagelle del Grifo di Claudio Sampaolo: Chichizola paratutto, difesa sguarnita, centrocampo disordinato, tridente bocciato

CHICHIZOLA 7 – Inizia in surplace con la solita sicurezza, da regista basso e da portiere attento sui tiri poco impegnativi di Marras e Maric nei primi 5 minuti. Poi comincia il superlavoro: al 17’ mette in angolo, in tuffo, a mani aperte un destro insidiosissimo terra-terra di Awua scagliato da 30 metri, al 22’ sfodera una doppia parata di piede e d’istinto puro su Marra e Estevez. Si arrende senza colpe sul rigore e salva il 2-1 con una uscita su Sala (68’), in piedi ed a bracci a larghe, quasi un ragno, per intercettare la conclusione a colpo sicuro. E quando il portiere è il migliore in campo non è mai un buon segno.

SGARBI 6 – Molto applicato, come si dice, su chi gli capita a tiro, preferibilmente Kone, ma spesso fuori zona (ordini di scuderia?), tanto che da quella parte si aprono voragini (vedi rigore e palla-gol di Sala). Vorrebbe festeggiare le 100 partite col Grifo e ad un certo punto inventa anche una incursione palla al piede con dribbling incorporati, senza esito.

ANGELLA 5 – Come a Monza si fa prendere in velocità dal centravanti avversario, mancando l’anticipo di testa e mettendolo giù subito dopo. Dà l’impressione di soffrire, al pari dei suoi compagni di reparto, lo schieramento inedito di Alvini, con un centrocampo troppo largo e poco di

supporto. Il giallo gli costerà la trasferta di mercoledì a Cittadella.

DELL’ORCO 6 – Soffre e non poco con la vitalità di Marras che gli rientra sempre sul destro. E siccome quando prova a spingere a sinistra il suo avversario non lo segue, ecco che spesso si sfianca in lunghe rincorse. Poco aiutato da Lisi, ma vale quanto detto per Angella.

FALZERANO 6 – Sufficiente, ma solo per aver corso in lungo e in largo per 94’ netti, in avanti, indietro per supportare Sgarbi, in diagonale profonda dalla parte opposta del campo, come al 60’ quando deve stendere Marras lanciato da solo e rimediare un cartellino. Diciamo un maratoneta, ma

con i piedi che ha potrebbe fare molto meglio negli ultimi sedici metri, dove invece arriva sempre spompato e senza idee.

SEGRE 5,5 – Non trova mai né i tempi di gioco né gli inserimenti e lì in mezzo si balla che è una bellezza, tanto che Awua ed Estevez vanno al tiro indisturbati dal limite.

SANTORO 5,5 – Prova a trovare una traccia pedinando Awua e cercando sempre lunghi rilanci per l’inedito tridente. Ne indovina uno per Carretta (35’), un po’ poco. Ammonito, salterà Cittadella.

LISI 5 – Non ci siamo. Sbaglia tutte le traiettorie delle quattro punizioni che calcia in assenza di Burrai e non va meglio negli appoggi e nei cross. Al 21’ sbuccia un destro al volo su cross di Carretta, solissimo e quasi nell’area piccola.

MATOS 6 – Dei tre avanti è quello che ha più gamba e più idee, non a caso serve un assist delizioso a Olivieri e più in generale regge le ripartenze in velocità per quasi 80’ quando chiede il cambio.

OLIVIERI 6 – Sufficienza per il gran gol che si inventa con una finta di corpo in piena area e la conclusione in spaccata quasi con la suola del piede destro. Aveva avuto una occasionissima anche dopo 3’, quando si era inserito su un passaggio arretrato di Mogos, ma tra tirare subito in porta o servire Carretta tutto solo dalla parte opposta aveva scelto un passaggio fiacco addosso a Golemic.

CARRETTA 5,5 – Impegno tanto, risultati pochissimi. Nel taccuino un cross per Lisi (21’) forse da posizione di fuorigioco, ed un destro alto (35’) scagliato da buona posizione.

DE LUCA sv – Due soli palloni giocabili in mezzora. Il primo lo lavora bene per Beghetto che poi trova Kouan in mezzo all’area (76’), il secondo sarebbe un clamorosa palla-gol se non fosse che il retropassaggio di Canestrelli, intercettato con tempestività (84’) era molto esterno, angolato, e il suo sinistro ha quasi inevitabilmente trovato la sagoma di Festa in tuffo disperato.

BURRAI sv – Molte idee ma poco movimento a smarcarsi di chi gli sta davanti. Ed anche lui, come Segre, soffre a stare troppo solo nel mezzo.

KOUAN 6 – Il solito intuito sotto porta, ma stavolta la testata d’incontro, con inserimento da dietro, sfila a lato di un niente.

BEGHETTO 6 - Venti minuti ad alta intensità, con un cross dal fondo (71’) che sfila davanti a Festa senza che i suoi compagni la buttino dentro, poi serve l’assist a Kouan (76’) e tiene bene la fascia anche in copertura.



Nella giornata in cui tutti i centrocampisti sono piatti almeno si inventa una giocata di classe e coraggio. Al 93’ parte da sinistra rientra in dribbling e chiude col destro a giro. Troppo centrale, può darsi, ma almeno ci ha provato.