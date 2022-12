Calcio serie B, Cosenza - Perugia: la diretta della partita

Per il Perugia, che da qualche partita prima della sosta ha trovato la sua identità, è tempo di accelerare. L'occasione giusta potrebbe presentarsi proprio oggi: Dell'Orco e compagni saranno di scena a Cosenza per quello che può ritenersi un autentico scontro salvezza. Tra le due squadre ci sono quattro punti di differenza ed è severamente proibito sbagliare, pena il complicarsi ulteriormente del discorso.

Chi ha tutto da perdere o quasi sono i biancorossi, sempre ultimi malgrado l'exploit della scorsa settimana e le due vittorie consecutive del Venezia: vige l'obbligo dunque di conquistare i tre punti anche senza poter contare sull'apporto di Marco Olivieri, lasciato a riposo per motivi precauzionali, Aljaz Struna e Ryder Matos, ancora in fase di recupero. A sorpresa non sono partiti nemmeno Milos Vulic e Gabriele Angella: trattasi di scelta tecnica con possibili conseguenti sviluppi di mercato, ma ci sarà tempo per parlarne.

Seguite la partita in diretta minuto per minuto su questo portale a partire dalle ore 15.