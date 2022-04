Calcio serie B, è corsa contro il tempo per Curado. Ma c'è chi rientra....

E' un'atmosfera di attesa, ma assolutamente tranquilla, quella che si respira dalle parti di Pian Di Massiano. Sabato c'è il derby e la squadra continua a lavorare sodo in vista di questo appuntamento che, oltre a stabilire la supremazia regionale, potrebbe, fatto assai più importante classifica alla mano, tenere aperta o chiudere forse in maniera definitiva la porta per i playoff. I biancorossi tuttavia, malgrado le diverse lunghezze di ritardo, possono ancora sperare a 180' dal termine: il Frosinone si reca sul campo di una Spal ancora a rischio playout e che di conseguenza non puà permettersi di perdere punti, mentre l'Ascoli gioca a Cremona contro una squadra, quella grigiorossa, che deve a tutti i costi riscattare il rovescio inatteso e clamoroso di Crotone per continuare a lottare per la promozione diretta. Malgrado qualche problemino di organico dunque la concentrazione nel gruppo è alta e c'è la convinzione di poter centrare un'impresa difficile ma non certo impossibile.

DIFESA RIDOTTA ALL'OSSO - Sarà necessaria una corsa contro il tempo per recuperare Marcos Curado, che in seguito alla vittoriosa partita contro il Parma ha accusato qualche problema fisico. La sensazione è che alla fine l'argentino, che anche oggi in occasione della seduta pomeridiana a porte aperte, non si è visto, possa riuscire a recuperare, ma nulla si può mai dire. Dal suo eventuale utilizzo dipenderà l'assetto difensivo che Alvini potrà mettere in campo (a 3 in sua presenza, a 4 in sua assenza). L'emergenza potrebbe essere mitigata dal rientro part time di Filippo Sgarbi, che oggi si è nuovamente allenato con i compagni dopo l'infortunio al ginocchio. Per lui un recupero più rapido del previsto e una sua convocazione con relativo ingresso in campo dipenderà da come reagirà nei prossimi giorni.

SITUAZIONI DA MONITORARE - Sotto osservazione rimane Francesco Lisi, oggi a parte insieme a Dell'Orco (su di lui non sussiste il minimo dubbio dato che ha svolto differenziato solo per precauzione): in caso negativo è pronto Beghetto. A disposizione invece Gabriele Ferrarini, che contenderà la maglia da titolare a Falzerano in uno dei ballottaggi più classici di queste ultime partite.

TERNI IN FIBRILLAZIONE - La Ternana, salva con largo anticipo come del resto era nei programmi, non potrà più lottare per i playoff, ma la gente continua a mobilitarsi. Alle 20 di oggi sono 8606 i tagliandi staccati con le curve che fanno registrare il tutto esaurito. Da Perugia arriveranno poco più di 300 tifosi.