Vezzali: "Non escludo tampone per vaccinati allo stadio". Rinviata Lecce-Vicenza, focolaio Covid nella Spal

Mentre anche in Umbria preoccupa l'aumento dei nuovi casi di coronavirus e il Cts regionale si è riunito "per valutare eventuali azioni di contenimento", si fa l'argo l'ipotesi di tampone obbligatorio per l'ingresso allo stadio anche per i vaccinati: "Non escludo questa misura - ha detto oggi Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, a margine della consegna dei Collari d’Oro all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Lo spettro del Covid intanto spaventa anche la Serie B. E dopo il rinvio nello scorso week end della sfida Benevento-Monza a causa del focolaio scoppiato nel gruppo squadra dei brianzoli (che dovrebbero essere i prossimi avversari del Grifo domenica 26 dicembre alle ore 15 e sono stati 'bloccati' dalla l'Ats Brianza in occasione della trasferta sannita), la stessa sorte è toccata alla partita Lecce-Vicenza che in programma nella serata di oggi (ore 20.30).

"La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto 'Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento', con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha disposto per i salentini 'la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021', ha disposto il rinvio della gara Lecce-L.R.Vicenza, programmata per lunedì 20 dicembre, ad altra data".

E come se non bastasse nel frattempo anche la Spal, alle prese cond iversi casi di Covid nel suo gruppo squadra, in una nota ha comunicato la sospensione della vendita dei biglietti per le prossime due gare interne allo Stadio “Mazza” di Ferrara, Spal-Benevento (domenica 26 dicembre, ore 15) e Spal-Pisa (mercoledì 29 dicembre, ore 14). "Ulteriori indicazioni - spiega la società estense in una nota pubblicata sul proprio sito - saranno comunicate nei prossimi giorni".