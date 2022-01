Coronavirus: stop fino al 23 gennaio anche per la Serie D

La notizia era nell'aria e ora è arrivata la conferma. La Lega Dilettanti ha deciso di fermare il campionato per due settimane. L'evoluzione epidemiologica nel Paese ha portato la Lega Dilettanti a rinviare fino al weekend del 23 gennaio gli incontri in programma. La decisione, giunta nelle ultime ore, è frutto dei numerosi casi di positività riscontrati nelle diverse formazioni che compongono i vari gironi della Serie D. Tutte le gare previste per il 9 gennaio, dunque, vengono rinviate al 23 gennaio. Dopo lo stop negli altri campionati, anche la Lega D viene fermata a causa del Covid.

I rinvi comprendono anche le formazioni umbre che partecipano al girone E di Serie D, ovvero Cannara, Foligno, Tiferno e Trestina. Propio i biancorossi del neo presidente Armadori, alle prese anche loro con alcuni casi di positività all'interno dell'organico, avevano subito un rinvio negli ultimi giorni per quanto riguarda la partita contro la Pianese. Stesso destino per il derby con il Cannara, fissato in principio al 12 gennaio ma adesso, dopo la decisione presa, rinviato a data da destinarsi.

Questo il comunicato ufficiale diramato: "Tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma per domenica 9 gennaio, prese per accertate e documentate le positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra, al fine di evitare evitare ulteriori e numerose gare di recupero, il dipartimento interregionale dispone il rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e domenica 16 gennaio 2022. Dispone la ripresa del campionato Serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto per il 9 gennaio 2022; nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario delle successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Per le date del 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le date dei recuperi non disputati come da calendario di successiva pubblicazione".