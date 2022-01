Coronavirus, diciassette componenti del gruppo squadra della Ternana positivi

Una ulteriore comunicazione, da parte della Ternana calcio, per fare il punto della situazione sulle positività al Coronavirus, del gruppo squadra rossoverde. La società di via della Bardesca comunica che: “A seguito dei controlli effettuati nel periodo delle festività, 17 membri del gruppo squadra (di cui 13 calciatori), sono risultati positivi al virus Covid 19. Per tutti sono state attivate le procedure previste dai protocolli sanitari in vigore”.

Al momento è piuttosto complicato ipotizzare una ripresa del torneo, come previsto dalla riunione dell’Assemblea di Lega B che aveva rinviato, proprio a causa della diffusione dei contagi, l’ultima gara di andata del torneo e la prima ritorno. Sono diversi i club alle prese con infezioni, anche con numeri piuttosto consistenti. A dodici giorni dall’anticipo contro l’Ascoli mister Lucarelli deve fare i conti con le molteplici defezioni ed il contestuale periodo di isolamento, dettato dai protocolli vigenti.