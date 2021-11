Perugia, altra tegola per Alvini: Rosi positivo al Covid, è in isolamento domiciliare

Un caso di coronavirus nel Grifo, come annunciato dallo stesso club biancorosso attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito.

"Ac Perugia Calcio - si leggenella nota - comunica che Aleandro Rosi è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato dalle autorità sanitarie locali di competenza. Il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare ed è in contatto giornaliero con lo staff medico. Si precisa che il giocatore nei giorni precedenti non ha avuto contatti con il resto della squadra".

Una tegola in più per il tecnico Massimiliano Alvini, che deve fare già i conti con gli infortuni dell'attaccante Carretta e del difensore e capitano Angella, oltre che della squalifica del regista Burrai che salterà a sua volta il prossimo match al Curi contro il Cittadella. A queste indisponibilità si aggiunge dunque quella di Rosi, che era oltretutto già alle prese con un infortunio e aveva saltato l'ultimo match vinto al Curi contro il Crotone.