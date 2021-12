Focolaio Covid nel Monza, avversario del Perugia dopo il derby: salta la sfida con il Benevento

Testa al derby contro la Ternana per il Perugia ma un occhio anche a quanto succede in casa del Monza, che da calendario dovrebbe ospitare i biancorossi di Alvini nella successiva giornata di Serie B (nel 'boxing day' di domenica 26 dicembre, ore 15). In casa brianzola però è intanto scoppiato un focolaio Covid: "AC Monza - si legge in una nota del club - comunica che a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori".

Una situazione che ha portato al rinvio del match in casa del Benevento: "Come da comunicazione dell’ATS Brianza - prosegue il comunicato -, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021". Bisognerà ora capire quale sarà l'evolversi della situazione in vista della successiva sfida casalinga contro il Perugia.