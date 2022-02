Serie B, biglietti in vendita per Perugia-Frosinone: i prezzi, come acquistarli e le regole anti-Covid

Dopo il pesantissimo e convicente successo sul campo dell'Ascoli il Perugia è pronto a tornare in campo al Curi dove sabato (12 febbraio, ore 16.15) ospiterà il lanciatissimo Frosinone quinto in classifica della Serie B (e reduce da quattro vittorie di fila). L'obiettivo del Grifo è quello di riscattare l'ultima sconfitta casalinga incassata dal Pordenone e conquistare davanti ai propri tifosi (capienza limitata a 5mila spettatori) punti che gli consentano di restare a ridosso (o di entrare) nella zona playoff.

La società biancorossa intanto comunica che "sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dello stadio, online sul sito TicketOne e nelle ricevitorie abilitate". La vendita online e nelle ricevitorie è scattata alle ore 16 di ieri, mentre è ancora chiusa la biglietteria dello stadio che aprirà giovedì.

Orari biglietteria

Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 febbraio chiusa

Giovedì 10 febbraio (mattina chiusa) apertura dalle 16 alle 19, venerdì 11 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato 12 febbraio dalle 10 alle 13.

IMPORTANTE! La biglietteria il giorno gara chiuderà alle ore 13 per evitare assembramenti. Rimarranno aperte fino all’inizio della gara le ricevitorie e la modalità online.

Info sui biglietti

DISABILI: Il biglietto si può emettere solo presso biglietteria dello stadio, no online, e fino ad esaurimento posti.

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e GREEN PASS (anche 1 sola dose) O CERTIFICATO GUARIGIONE DAL COVID-19.

In virtù del decreto legge del 21/9/2021 n.127 e del decreto legge 8/10/2021 n.139 si deve comunicare obbligatoriamente, al momento dell’acquisto del biglietto, un numero di cellulare utile al tracciamento in caso di una eventuale positività al Covid-19.

PUÒ essere sfruttato il VOUCHER ABBONATI STAGIONE 2019-2020 solo per BIGLIETTO ONLINE.

BAMBINI 0-6 ANNI: biglietto gratuito ma il bambino deve occupare lo stesso posto dell’adulto che lo accompagna. Il biglietto si può emettere solo presso biglietteria stadio.

BAMBINI fino a 12 ANNI: non è obbligatorio tampone o green pass ma occorre autocertificazione del genitore, obbligatorio biglietto con tariffa ridotta (scarica qui il modulo autocertificazione).

Norme di comportamento

IL BIGLIETTO: stampare ed esibire agli ingressi il biglietto elettronico generato da Ticketone. Presentarsi agli ingressi muniti di documento di identità e GREEN PASS RAFFORZATO (NO AUTOCERTIFICAZIONE) e mascherina FFP2. In assenza di questi non sarà consentito l’ingresso allo stadio e Si esorta e si raccomanda di arrivare allo stadio con almeno un’ora di anticipo per evitare qualsiasi forma di assembramento.

INGRESSI: in occasione della gara saranno tenuti aperti gli ingressi in Tribuna Ovest, Curva Nord, Tribuna Est (Gradinata) e settore ospiti. Si invitano i tifosi a rispettare le norme sul distanziamento al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA: agli ingressi sarà rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS);

MASCHERINE: gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali.

POSTI A SEDERE: Si invitano i tifosi a rispettare fila e posto indicati sul biglietto, i posti a sedere sono stati selezionati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Per tutta la durata dell’evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.

STRISCIONI E BANDIERE: È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.

DEFLUSSO SPETTATORI: Al termine della manifestazione, anche in fase di deflusso degli spettatori, si raccomanda il rispetto delle distanze.

SETTORE OSPITI: aperto, vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Frosinone e in possesso di Fidelity Card.

Settori aperti e prezzi

(al prezzo di vendita verrà aggiunto 1 euro di prevendita richiesto da Ticket One)

– TRIBUNA CENTRALE POLTRONCINA INTERO € 45 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 34 euro – RIDOTTO UNDER 14 34 euro

– TRIBUNA OVEST NORD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA OVEST SUD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA EST (GRADINATA) INTERO € 14 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 10 euro – RIDOTTO UNDER 14 10 euro

– CURVA NORD INTERO € 14 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 10 euro – RIDOTTO UNDER 14 10 euro

- SETTORE OSPITI (CURVA SUD) € 14

Ricevitorie abilitate alla vendita

San Sisto, La Dea Bendata - ??Via Pietro Mascagni 3d/h

Bastia Umbra, Rosignoli Claudio - Via della Rocca 14

Perugia, Tabaccheria 18 - ?Via Mario Angeloni 40

Gubbio, Tabaccheria 2000 - ?Largo della Resistenza 3

Foligno, Algymar Travel - ??Corso Cavour 95

Corciano, B-ONE di Barbara Isidori - ??Via Aldo Capitini 8

Perugia, Mipatrini 1962 S.a.s. - ??Strada Trasimeno Ovest 2/D

Perugia, Tabaccheria N. 52 - ??Via F.lli Pellas 62

Castiglione del Lago, De.Ca. Computer Snc - ??Via Firenze 75/B

Todi, Tabaccheria Ursini Paola - ??Località Ponterio 66

Foligno, Agenzia Viaggi Tourist Trophy - ??Via Umberto I 85

Spoleto, Box 25 - ??Piazza della Vittoria 25