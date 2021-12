Serie B, ufficiale: troppi casi di Covid, slittano le gare del 26 e 29 dicembre. Come cambia il calendario

La decisione era nell'aria dopo il rinvio di Benevento-Monza e in seguito anche di Lecce-Vicenza poi, con i casi di positività al coronavirus che nel frattempo aumentano nei gruppi squadra di diverse società cadette. E oggi è arrivata anche l'ufficialità: slittano le gare del 26 e del 29 dicembre di Serie B.

A deciderlo è stata la Lega Serie B dopo la riunione andata in scena nella mattina di oggi (giovedì 23 dicembre) e dunque anche Monza-Perugia e Perugia-Pordenone sono state rinviate. Il calendario verrà così modificato con l'introduzione di due turni infrasettimanali previsti per il 15 e il 22 febbraio, mentre il campionato riprenderà dalla 19a giornata, dopo le festività natalizie nel week end del 15 gennaio (on i recuperi Benevento-Monza e Lecce-L.R. Vicenza previsti per il 13 gennaio).

Il comunicato della Lega

"Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Tutte le società presenti. In apertura intervento del nuovo presidente della Commissione medico scientifica della Lega Serie B, e membro della Struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid 19 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Battistini, il quale ha aggiornato l’Assemblea sulla situazione epidemiologica del Paese".

E ancora: "Durante l’Assemblea, nella quale si è tenuto un confronto franco e leale fra le associate, i club hanno deciso, a tutela della salute e della regolarità della competizione, lo slittamento delle gare della 19a giornata di andata e della 1ª di ritorno, previsti in un primo momento il 26 e 29 dicembre, mantenendo poi inalterato il calendario del torneo. Il campionato quindi riprenderà il weekend del 15 gennaio 2022 dalla 19ª giornata (il Perugia sarà di scena a Ascoli, ndr), con i recuperi Benevento-Monza e Lecce-L.R. Vicenza previsti per il 13 gennaio. Introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio coincidenti con la 4a e 6a giornata di ritorno".