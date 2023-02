Coppa nazionale Eccellenza: il Branca cade 1-0 contro il Valdichienti Ponte

VALDICHIENTI PONTE: Cingolani, Mazzieri (Lattanzi), Pigini, Di Molfetta, Albanese, Morresi (Calcabrini), Omiccioli, Sopranzetti, Zira (Cisbani), Del Brutto (Tombolini), Passewe. Allenatore: Bolzan

BRANCA: Sergiacomi, Fondacci, Francioni, Roscini, Bazzucchi, Benedetti, Bettelli, De Iuliis, Di Bacco (Stirati), Marchi, Rossi. Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Pasquetto di Crema

RETI: 21' pt Passewe

Nella prima storica gara d'andata degli ottavi di finale della Coppa nazionale d'Eccellenza, il Branca cade in trasferta colpito per 1-0 dal Valdichienti Ponte. Dopo venti minuti nel primo tempo, i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Passewe, che approfitta di una punizione calciata da Omiccioli per superare Sergiacomi. Ancora Omiccioli stavolta va a colpire la traversa sempre da calcio da fermo. Nella ripresa, il Branca ci prova ma ancora Omiccioli a colpire il palo con una gran conclusione dalla distanza. Ancora qualche parata di Sergiacomi prima del triplice fischio. I marchigiani passano 1-0 nella gara d'andata, con il Branca che dovrà ribaltare il risultato la settimana prossima nella gara di ritorno.