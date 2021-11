Coppa Italia Promozione: sorpresa Viole che batte la C4 e vola ai quarti di finale

VIOLE: Brunacci, An. Teatro, Rinaldi, Tarpanelli, Ar. Teatro, Fronduti, Lahmidi, Hoti, D’Onofrio, Di Muro, Licastro. (A disposizione: Campana, Fioretti, Trabalza, Fefè, Renzini, Passeri, Baglioni, Pica, Zea Valdez). Allenatore: Buffa

C4 FOLIGNO: Rospetti, Tempesta, Kica, Trabalza, Donnola, Casciola, Battistelli, Agostini, Bonci, Kola, Rosi. (A disposizione: Pallotta, Carocci, Paffarini, Pjetri, Santoni, Zichella, Matarazzi, Fondi, Cavitolo). Allenatore: Bicerna

ARBITRO: Fora di Terni (Assistenti: Roccaforte e Caravella di Perugia)

RETI: 20’ st Licastro (V)

NOTE: espulsi D’Onofrio e Ar. Teatro (V)

In nove contro la corazzata C4, il Viole passa il turno di Coppa Italia a sorpresa grazie al gol segnato nella ripresa da Licastro. Il cattivo tempo e la poca visibilità hanno reso la partita una battaglia, dove a pagarne le conseguenze sono stati i padroni di casa, che terminano la gara in doppia inferiorità numerica per l'espulsioni ai danni di D'Onofrio e Teatro. La prima e più ghiotta occasione nel primo tempo capita al Viole, ma gli attaccanti di mister Buffa nono sono lesti a ribadire in rete un palo colpito da lontano. Nella ripresa l'agonismo fa da padrone in campo e il viole trova la giocata che vale il passaggio del turno. Licastro parte largo, si accentra e lascia partire un tiro potente che si insacca alle spalle di Rospetti. Il Viole si aggrappa con tutte le forze al vantaggio, con Rosi che nel finale spreca una buona occasione per pareggiare la contesa. Finisce la disputa e Viole ai quarti di finale.