Coppa Italia Serie D: l'Orvietana supera il Trestina e va ai sedicesimi

TRESTINA: Montanari, Magalotti, Signorelli (Della Spoletina), Grea (1’st Cenerini), Sensi, Sirci, Brevi (Convito), Barbarossa, Laurenzi, Brunetti (Bazzoffia), Mariucci (Bucci). Allenatore: Marmorini

ORVIETANA: Rossi, Lanzi, Carletti, Frabotta, Ricci, Borgo, Guazzaroni (Biancalana), Onishchenko, Omohonria (Bahrii), Di Natale (Proietti), Nicodemo. Allenatore: Fiorucci.

ARBITRO: Falleni di Livorno

RETI: 21’pt Ricci, 26’pt Nicodemo

L'Orvietana vince per 2-0 il derby di Coppa con il Trestina e avanza ai sedicesimi. Terzo successo di fila, dunque, per i biancorossi, dopo quelli sempre in trasferta contro Grosseto e Follonica Gavorrano. La gara si decide tutta nel primo tempo, con l'Orvietana capace nel giro di cinque minuti di siglare i due gol decisivi. Tanto turnover in entrambe le formazioni per l'impegno infrasettimanale. Su corner calciato da Guazzaroni, Ricci svetta di testa e sblocca il match. Pochi minuti più tardi, su assist di Onishchenko Nicodemo anticipa Montanari e griffa il raddoppio. Il Trestina prova a riaprire la contesa nel secondo tempo, ma l'Orvietana tiene botta staccando il pass per i sedicesimi.