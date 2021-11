Coppa Italia Serie D: il Foligno fa suo il derby con il Trestina e vola ai sedicesimi

TRESTINA: Montanari, Colarieti, Nicoletti, Sirci (Scarlino), Palla ( De Benedictis), Cesarini, Barbarossa, Xhafa, Essoussi, Salis (Bigarelli), Mariucci. (A disposizione: Qoku, Magalotti, Lorenzini, Perugini). Allenatore: Pierotti

FOLIGNO: Maraolo, Monaco, Bocci, Chiavazzo, Bisceglia, Lambertini, Bezzi (Mercuri), Tassi, Bevilacqua, Amadio, Turini. (A disposizione: Gil de Oliveira, Vespa, Dell’Orso, Bengala, Oliva, Valentini, Rossi, Peluso). Allenatore: Monaco

ARBITRO: Poto di Mestre (Assistenti: Ferhati di Latina e Pasotti di Imola)

RETI: 14’ pt Monaco (F), 22’ pt Salis (T), 31’ pt Bevilacqua (F).

NOTE: Ammoniti Salis, Xhafa, Monaco, Bocci. Recupero: 1’ pt e 3’ st. Angoli: 1-4

Ci ha preso gusto a vincere i derby il Foligno. Dopo quello in campionato contro il Tiferno, i falchetti vincono quello di Coppa contro il Trestina e volano ai sedicesimi di finale della competizione. Ora sul cammino di Coppa della squadra di mister Monaco c'è lo Scandicci. Pronti via, botta e risposta nei primi venti minuti tra le due formazioni. Turini crossa da fondo campo e Monaco è il più lesto a insaccare il primo vantaggio. Risposta immediata del TRestina con Salis, ben servito da Mariucci e bravo a superare Maraolo. Le emozioni della prima mezz'ora, però, terminano con il gol partita di Bevilacqua, preciso di testa a ribadire in rete un corner battuto da Chiavazzo. Nella ripresa, non mancano le occasioni da una e dall'altra parte. Girandola di cambi da parte di entrambi i mister ma il risultato non vuol sapere di cambiare. Foligno ai sedicesimi contro lo Scandicci.