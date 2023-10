Calcio, Coppa Italia Serie C: le partite del Girone 3

Serie C

Entra nel vivo la fase ad eliminazione della Coppa Italia di Serie C: è in programma quest'oggi il primo turno del Girone 3 che vede impegnate anche Gubbio e Perugia, rispettivamente in trasferta contro Rimini e Monterosi.

Queste le partite del Girone 3:

Ancona – Pineto 0 – 1 (giocata ieri)

Benevento – Giugliano 2 – 2, 5 – 6 d.c.r. (giocata ieri)

Latina – Casertana 1 – 0 (giocata ieri)

Monterosi Tuscia – Perugia (ore 16.15)

Recanatese – Vis Pesaro (ore 18.30)

Pescara – Fermana (ore 20.45)

Rimini – Gubbio (ore 20.45)

Le squadre che passano il turno si affronteranno l'8 novembre nel gruppo C del secondo turno con i seguenti accoppiamenti:

Rimini/Gubbio – Monterosi/Perugia

Pescara/Fermana – Pineto

Giugliano – Latina

Cesena – Recanatese/Vis Pesaro