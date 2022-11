Coppa Italia Serie C: le probabili formazioni di Pescara - Gubbio

Dopo la vittoria esterna di sabato a Olbia e il primo posto condiviso con l'Entella nel girone B di Lega Pro, di nuovo in campo oggi il Gubbio per il secondo turno nella Coppa Italia di Serie C. I rossoblù, dopo aver superato nel primo turno la Recanatese, saranno di scena allo Stadio "Adriatico" di Pescara, con il fischio d'inizio in programma alle 14.30. Tanto turnover in vista nelle scelte di mister Braglia, con la partita di Coppa Italia utile anche per far fare minutaggio ai calciatori meno impiegati in campionato o far tornare in forma alcuni fermati da infortuni nelle varie settimane di lavoro. Possibile, così, l'impiego di Tazzer e Semeraro in difesa e di Artistico, Vitale e Di Stefano nel reparto d'attacco. Abruzzesi padroni di casa con Delle Monache e Tupta dietro alla punta Vergani. Dirigerà l'incontro l'arbitro De Angeli della sezione di Milano. Ecco le probabili formazioni di oggi.

PESCARA: Sommariva, Saccani, Ingrosso, Brosco, De Marino, Germinaro, Palmiero, Crecco, Tupta, Delle Monache, Vergani. Allenatore: Colombo

GUBBIO: Meneghetti, Tazzer, Redolfi, Portanova, Semeraro, Francofonte, Bontà, Bulevardi, Vitale, Di Stefano, Artistico. Allenatore: Braglia

ARBITRO: De Angeli di Milano