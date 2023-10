Coppa Italia serie C, il Perugia a Teramo con 23 elementi, sei titolari assenti

Serie C

Serie C Girone B

Tempo di Coppa Italia per il Perugia, che domani alle ore 16:15 affronterà in gara unica, sul neutro di Teramo, il Monterosi, attuale fanalino di coda del girone C e reduce da un cambio di allenatore (da Romondini all'ex Grifone Taurino)

Francesco Baldini ha deciso di preservare in vista dell'impegno di campionato di lunedì a Fermo diversi giocatori: Francesco Mezzoni, Cristian Dell'Orco, Ryder Matos, Federico Ricci, Paolo Bartolomei, Cristian Kouan. Previsto un massiccio impiego di giocatori giovani.

La formula prevede la disputa di un match di sola andata: in caso di parità si procederà a due supplementari da 15' ciascuno ed eventualmente ai calci di rigore.

La lista completa

Perugia, 4 ottobre 2023 – Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Baldini per la gara Monterosi Tuscia-Perugia:

PORTIERI: 1 Abibi, 22 Furlan

DIFENSORI: 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 25 Morichelli, 71 Bozzolan, 84 Lickunas, 91 Souare, 96 Viti

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 14 Bezziccheri, 17 Ebnoutalib, 18 Acella, 24 Torrasi, 26 Santoro, 86 Giunti

ATTACCANTI: 9 Vazquez, 11 Seghetti, 21 Cudrig, 23 Lisi, 73 Polizzi