Coppa Italia Serie C: il Gubbio sbanca Pescara e avanza agli ottavi di finale

RETI: 33' st Vazquez

Il Gubbio sbanca Pescara e grazie a un gol nella ripresa di Vazquez avanza agli ottavi di finale nella Coppa Italia di Serie C, dove troverà la vincente della sfida tra Padova e Imolese. Nella gara allo Stadio "Adriatico", la squadra di Braglia ha affondato il colpo con il neo entrato a pochi minuti dalla fine, riuscendo a tenere il vantaggio di misura fino al triplice fischio finale. Nel primo tempo, il match viene giocato ad alti ritmi da entrambe le formazione in un clima di perfetto equilibrio, dove sia Pescara che Gubbio riescono a costruire diverse occasioni senza sbloccare, però, il risultato. Nella ripresa, girandola di cambi su entrambi i fronti con il subentrato Kolaj a colpire la traversa. Va meglio al Gubbio, visto che un minuto dopo Vazquez, anche lui alzato dalla panchina, conclude in porta un rapido contropiede portato dagli eugubini. Negli ultimi minuti rimasti, il Pescara spinge ma il Gubbio tiene, staccando il pass per gli ottavi di finale.