Coppa Italia Serie C: il Gubbio passa il turno, è 2-1 alla Recanatese

GUBBIO: Meneghetti, Corsinelli, Signorini, Semeraro, Tazzer, Francofonte, Bulevardi, Bontà, Vitale, Artistico, Di Stefano. Allenatore: Braglia

RECANATESE: Fallani, Meloni, Ferrante, Marafini, Longobardi, Alfieri, Raparo, Zammarchi, Carpani, Ferretti, Marilungo. Allenatore: Pagliari

ARBITRO: Maccarini di Arezzo

RETI: 31' pt Di Stefano, al 14' st Artistico, 18' st Zammarchi

Il Gubbio supera la Recanatese e avanza in Coppa Italia. Nella gara del "Barbetti" valevole per il primo turno della competizione, i rossoblù con i gol siglati da Di Stefano e Artistico hanno staccato il ticket per il passaggio del turno. Tanto turnover nell'impegno infrasettimanale ma comunque la squadra di Braglia ha onorato l'impegno superando per 2-1 gli avversari. Dopo la mezz'ora di gioco, gli eugubini trovano il guizzo per sbloccare il match: cross di Artistico, respinta corta della difesa e Di Stefano è il più lesto a ribadire in rete. Nella ripresa, il Gubbio trova il raddoppio con Artistico, bravo ad anticipare Somma su cross di Tazzer e a mettere in fondo al sacco. Qualche minuto più tardi, la Recanatese accorcia le distanze con Zammarchi a concludere di destro su assist di Somma. Gli ospiti ci provano nell'ultima mezz'ora ma il Gubbio riesce a mantenere il vantaggio passando il turno al fischio finale.