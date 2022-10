Coppa Italia Serie C: il Gubbio ospita la Recanatese

Dopo la vittoria in campionato sul campo della Carrarese, e il primo punto agganciato insieme al Siena nel girone B, altr appuntamento oggi pomeriggio per il Gubbio, impegnato nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Al "Barbetti" arriva la neopromossa Recanatese e in casa rossoblù c'è odore di turnover visto gli impegni ravvicinati. Tante le rotazioni, infatti, nei diversi reparti eugubini, con Mbakogu che dovrebbe guidare l'attacco per mettere altri minuti nelle gambe dopo la partita di campionato. Nella formazione ospite allenata da Pagliari, presenti gli ex Sbaffo e Ferretti. Ecco le probabili formazioni del match di oggi, con fischio d'inizio alle ore 14.30.

GUBBIO: Meneghetti, Tazzer, Signorini, Portanova, Semeraro, Francofonte, Bontà, Di Stefano, Artistico, Vitale, Mbakogu. Allenatore: Braglia

RECANATESE: Fallani, Ferretti, Ferrante, Tafa, Quacquarelli, Alfieri, Morrone, Senigagliesi, Sbaffo, Minicucci, Ventola. Allenatore: Pagliari

ARBITRO: Maccarini di Arezzo