Coppa Italia: Salis stende il Terni Est

TERNI EST: Perugini, Rosati, Leopoldi (Capostosti), Cossu, Cejas, Gaggiotti (Massarelli), Costantini, Malerba (Blasi), Antonelli, Donati, Qosaj (Proietti). (A disposizione: Bracaj, Proietti Zolla, Mengaroni, Molinari, Alessandrelli). Allenatore: Laureti

FC CASTELLO SANSECONDO: Palazzoli, Mariani, Campagni, Ganje, Ascione, Dini, Salis (Paveliu), Botteghi, Capanni. (A disposizione: Rossi, Orecchiuto. Allenatore: Della Monica

ARBITRO: Kandli di Foligno

RETI: 45' pt e 34' st Salis

NOTE: Ammoniti: Malerba, Donati, Capanni

Salis show e il Castello avanza in Coppa Italia approdando ai quarti di finale. Le condizioni meteorologiche non hanno favorito lo spettacolo, e la gara ci ha messo qualche minuto per decollare. Sul finire di prima frazione, però, il Castello inizia a farsi vedere. Ganje colpisce un incrocio dei pali, preludio al gol del vantaggio. Rete di Salis che arriva proprio allo scadere, quando il fantasista con un tocco sotto supera Perugini. Nella ripresa, ancora Salis prima spreca un'ottima occasione a tu per tu con l'estremo difensore avversario, poi firma la doppietta personale e il definitivo 0-2 sfruttando un'indecisione della difesa ternana in area. I minuti passano e, al triplice fischio finale, il Castello super il turno.