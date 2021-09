Coppa Italia Promozione: le qualificate al prossimo turno

Terminata la fase eliminatoria, ecco le qualificate uscite nei vari gironi della Coppa Italia Promozione. Undici squadre, per adesso, e non dodici hanno passato il turno, in attesa della partita di mercoledì nel girone D tra Pontevecchio-Arna (fischio d'inizio ore 16,15). A quel punto, si avrà un quadro completo delle formaizoni che si affronteranno nella fase finale. Allora, ecco le classifiche di ogni girone con annessa qualificata. Nei gironi con punteggio a pari merito, qualificata la squadra con la miglior differenza reti.

GIRONE A: Fc Castello 4, Selci Nardi 2, Montone 1. Qualificata: Fc Castello San Secondo

GIRONE B: Grifo Sigillo 4, Pierantonio 2, Pietralunghese 1. Qualificata: Grifo Sigillo

GIRONE C: Piccione 6, Tiberis 3, Casa del Diavolo 0. Qualificata: Piccione

GIRONE D: (ultima gara in programma Pontevecchio-Arna mercoledì 8 settembre ore 16,15)

GIRONE E: Ventinella 6, Magione 3, Mantignana Montemalbe 0. Qualificata: Ventinella

GIRONE F: Marra San Feliciano 6, Pievese 1, Tavernelle 1. Qualificata: Marra San Feliciano

GIRONE G: Petrignano 6, Viole 3, Athletic Club Bastia 0. Qualificata: Petrignano

GIRONE H: C4 Foligno 4, Julia Spello 3, Vis Foligno 1. Qualificata: C4 Foligno

GIRONE I: Terni Est 4, Campitello 4, A.M.C '98 0. Qualificata: Terni Est

GIRONE L: Clitunno 6, Superga '48 2, Montefranco 0. Qualificata: Clitunno

GIRONE M: Amerina 6, Guardea 3, Romeo Menti 0. Qualificata: Amerina

GIRONE N: San Venanzo 6, Todi 3, Montecastello Vibio 0. Qualificata: San Venanzo