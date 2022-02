Coppa Italia Promozione: scatta oggi il programma delle semifinali

Dopo il weekend della ripartenza dei campionati, torna oggi anche la Coppa Italia per quanto riguarda il campionato di Promozione. Scatta oggi, infatti, il quadro delle semifinali tra le quattro squadre ancora in lizza per il trofeo. La prima semifinale, in programma oggi con fischio d'inizio alle ore 14.45, vedrà di fronte il Marra San Feliciano e il Guardea. La squadra di mister Tempesta è reduce dalla sconfitta interna di domenica contro la Pietralunghese e vorrà trovare immediato riscatto in Coppa. Il Guardea, invece, ha terminato a reti bianche il confronto interno con il Todi, vedendosi scavalcato nella classifica del girone B di Promozione dal San Venanzo.

Proprio il San Venanzo, infine, sarà protagonista nell'altra semifinale contro la capolista del girone A Ventinella. Il match prenderà piede mercoledì 16 febbraio con fischio d'inizio alle ore 14.45.

Questo il regolamento delle semifinali:in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società vincenti le gare di Semifinale accederanno alla gara di Finale.