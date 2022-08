Coppa Italia Promozione: Padule San Marco di misura sul Piccione

PADULE SAN MARCO: Biletti, Procacci, Urbani (Bettelli), Gambini (Tomassoni), A. Bellucci, Bianconi, Corazzi (Mariucci), Biscontini (Ciammarughi), L. Bellucci (Pierotti), Halimy, Battistelli. Allenatore: Calzuola

PICCIONE: Checcarelli, Corbucci, Pasquini, Cetra, Lentini, Fioretti, Biancalana, Nucci, Pelliccia, Malocaj, Lombardi. Allenatore: Presciutti

Prima vittoria stagionale per il Padule San Marco, arrivata contro il Piccione di misura nell'anticipo del girone D di Coppa Italia Promozione. Decisivo per la formazione allenata da mister Calzuola un colpo di testa di Bianconi a dieci minuti dalla fine, che ha decretato la vittoria di misura per 1-0 dei padroni di casa.