Coppa Italia Promozione: oggi la seconda giornata

Archiviata la prima giornata, tornano in campo oggi le formazioni umbre impegnate nella Coppa Italia Promozione. Dieci le partite in programma, tre nel pomeriggio e sette in notturna. L'anno scorso il Guardea vinse il titolo battendo in finale il Ventinella. Per gli accoppiamenti dei gironi C e D bisognerà aspettare domenica. Ecco il quadro completo della seconda giornata.

GIRONE A Fc Castello Sansecondo - Pietralunghese

GIRONE B Calzolaro - Pierantonio

GIRONE E Castel del Piano - Mantignana Montemalbe

GIRONE F Marra San Feliciano - Tavernelle

GIRONE G Athletic Bastia - Viole

GIRONE H Bevagna - Ducato Spoleto

GIRONE I Spoleto - Superga 48

GIRONE L Sporting Terni - Terni Fc

GIRONE M Guardea - Real Avigliano

GIRONE N Todi - San Venanzo