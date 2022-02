Coppa Italia Promozione: il Ventinella ai rigori vola in finale

SAN VENANZO: Taddei, Zinna, Spaccino, Conti, Cavallaro, Dejori, Jacuzio, Leonardi, Cavalletti, Serafini, Cascianelli. (A disposizione: Mortaro, Mommi, Abbatini, Fausti, Cutini, Pambianco, Marinelli). Allenatore: Fatone

VENTINELLA: Miccio, Marchesini, Camilli, Catorci, Pinazza, Scappini, Petti, Gibbs, Catani, Sheji, Pici. (A disposizione: Boila, Checchi, Bigarini, Timbri, Montacci, Nucci, Cardinali, Spiaggia, Favaroni). Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Oristanio di Perugia

RETI: 30'pt Cavalletti (S), 38'pt Cascianelli (S), 5'st (rig.) Serafini (S), 6'st Catani (V), 8'st Sheji (V), 44'st (rig.) Gibbs (V)

Che impresa per il Ventinella. La squadra di mister Bisello Ragno, sotto di tre gol contro il San Venanzo nella seconda semifinale di Coppa in programma, rimonta lo svantaggio e vince ai rigori staccando il pass per la finale, quando il 27 febbraio affronterà il Guardea primo finalista. Il San Venanzo parte fortissimo e, giunti al quinto minuto della ripresa, si trova avanti di ben tre gol grazie alle reti di Cavalletti, Cascianelli e Serafini (rigore). Bottino rassicurante ma non per il Ventinella, che si mette in testa di tentare la gran rimonta. Così Catani, Sheji e un calcio dal dischetto di Gibbs portano la gara ai rigori, dove la partita termina con il risultato di 6-7 (3-3 dopo tempi regolamentari). La finale sarà Guardea - Ventinella.