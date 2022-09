Coppa Italia Promozione: il programma della terza giornata

Di nuovo in campo oggi la Coppa Italia Promozione. In programma nel pomeriggio, fischio d'inizio delle partite alle ore 16, la terza e decisiva giornata nei diversi gironi. Nel frattempo, hanno staccato la qualificazione il Grifo Sigillo (girone C) che ha superato per 4-0 il Gualdo Casacastalda, e il Padule San Marco (girone D), grazie alla vittoria per 4-1 sul Piccione. Ecco tutte le altre gare in programma

GIRONE A: Pietralunghese - Selci Nardi, Arbitro: Rosignoli di Perugia

GIRONE B: Montone - Calzolaro, Arbitro: Bartolucci di Città di Castello

GIRONE C: Grifo Sigillo - Gualdo Casacastalda 4-0: 7' pt e 45' st Pappafava, 24' st Gilardi, 32' st Radicchi (Grifo Sigillo qualificata)

GIRONE D: Piccione - Padule San Marco 1-4: 7' st Farruku, 11' st Vispi, 24' st Pierotti, 26' st Bellucci, 30' st Tomassoni (Padule San Marco qualificata)

GIRONE E: Vis Nuova Alba - Castel del Piano, Arbitro: Agosto di Foligno

GIRONE F: Tavernelle - Pievese, Arbitro: Tavoletta di Terni

GIRONE G: Bastia - Athletic Bastia, Arbitro: Liberti di Perugia

GIRONE H: Vis Foligno - Bevagna, Arbitro: Colalelli di Terni

GIRONE I: Superga 48 - Clitunno, Arbitro: Antonelli di Foligno

GIRONE L: Terni Fc - Campitello (18,30), Arbitro: Bonifazi di Terni

GIRONE M: Amerina - Guardea, Arbitro: Verdoliva di Terni

GIRONE N: San Venanzo - Amc '98, Arbitro: Passagrilli di Perugia