Coppa Italia Promozione: il Montone in pieno recupero acciuffa il Pierantonio

Squadra in casa

Squadra in casa Pierantonio

PIERANTONIO: Falconi, Moyano, Bei, Cignarini (Becchetti), Allegrucci, Sannipoli, Rossi, Orecchiuto, Cambiotti (Mortaro), M. Salis (Tondini), J. Salis (Ake). Allenatore: Bruni

MONTONE: Pastore, Rosi, Fodaroni, Grassini, Carnevali, Fressoia (Ndiaye), Della Rina, De Benedictis, Manuali, Missaglia, Scarselli (Bazurli). Allenatore: Tempesta

ARBITRO: Marinelli di Perugia

RETI: 8' pt Cignarini, 46' st Missaglia

In pieno recupero, nell'anticipo del girone B di Coppa Italia Promozione il Montone agguanta il pareggio in casa del Pierantonio. Due punizioni vincenti hanno scandito l'1-1 finale, con i padroni di casa beffati oltre il novantesimo da un tiro dalla distanza di Missaglia. Nella prima frazione, dopo otto minuti una punizione devita di Cignarini beffa Pastore. Le occasioni non mancano fino alla zona Cesarini, quando una punizione calciata di potenza da Missaglia sigla il pareggio.