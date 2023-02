Coppa Italia Promozione: il Castel del Piano va in finale

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Bartoccini, Talarico, Urbani, Barluzzi, Hysenaj, Sisani, J. Mancinelli, Biavati, Broccatelli, Menichini. Allenatore: Grilli

GRIFO SIGILLO: Vergari, Ferretti, Chiocci, Barbacci, Gilardi, Nardi, Ake, Giacometti, Kabraoui, Ielpo, Alunno. Allenatore: Di Renzo

ARBITRO: Anelli di Terni

RETI: 5' st e 33' st Menichini, 45' st (rig.) Depretis

La seconda finalista della Coppa Italia Promozione è il Castel del Piano. La squadra di mister Grilli ha superato in semifinale la Grifo Sigillo per 3-0 grazie ai gol di Menichini (doppietta) e Depretis su rigore. Ora per il Castel del Piano si aprono le porte della finalissima, in programma domenica 26 febbraio, dove i rossoblù incontreranno il Terni Fc vincitore dell'altra semifinale contro il Pierantonio. Con le due squadre andate al riposo sullo zero a zero, la partita si sblocca nella ripresa. Pronti via dopo appena cinque minuti Menichini sblocca la semifinale in favore dei suoi, raddoppiando ancora dopo la mezz'ora di gioco. Nel finale, al novantesimo, a chiudere la semifinale è Depretis su rigore. Finisce 3-0, e pass per la finale, per il Castel del Piano.