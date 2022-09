Coppa Italia Promozione: i risultati della seconda giornata

Andata in scena ieri la seconda giornata della Coppa Italia Promozione nei diversi gironi (tranne quelli C e D). Diversi i gol messi a segno dalle squadre, ben nove solo nella gara tra Castello Sansecondo e Pietralunghese. Ecco allora i risultati maturati in campo.

GIRONE A: Fc Castello Sansecondo - Pietralunghese 4-5: 15 'pt 3' st, 6' st e 7 'st Hoxha Ledio (F), 30' st Pierangeli (P), 38 'st e 45 'st Duranti (P), 41 'st e 47'st Ceppodomo (P)

GIRONE B: Calzolaro - Pierantonio 1-3: 10' pt, 25' pt e 30'st Mortaro (P), 20' st Picciolini (C)

GIRONE E: Castel Del Piano - Mantignana Montemalbe 6-1

GIRONE F: Marra San Feliciano - Tavernelle 0-3: 6'pt Vitali, 15'pt Cacciamano, 24'st Cesarini

GIRONE G: Athletic Club Bastia - Viole 1-2: 35' pt Del Prete (V), 22' st Licastro (V), 30' st (rig.) Attanasio (A)

GIRONE H: Bevagna - Ducato Spoleto 1-1: 15'st Liurni (D), 27'st Tourey (B)

GIRONE I: Spoleto - Superga 48: 2-4: 10' pt (rig.) Zuppardo, 43' pt (rig.) Lola, 35' pt Capitani, 43' pt (rig.) Capoccia, 20' st Balzamo, 48' st Gramaccioni

GIRONE L: Sporting Terni - Terni Fc 1-4: 5’ pt Di Loreto (Sp), 20’ pt Bagnato, 40’ pt (rig.) Tozzi Borsoi, 36’ st Lamberti, 45’ st Dianda

GIRONE M: Guardea-Real Avigliano: 1-2: Saccomanni (G), Castiglione (R), Sensini (R)

GIRONE N: Todi - San Venanzo 0-1: 4'pt Cavalletti