Coppa Italia Promozione: gli abbinamenti dei quarti di finale

Sorteggiati i quarti di finale per quanto concerne la Coppa Italia Promozione. Le squadre rimste nella competizione si affronteranno in gara unica il 24 novembre, con calci di rigore previsti in caso di risultato in parità allo scoccare del novantesimo. La capolista del girone A se la vedrà contro il Viole, interessante lo scontro tra Petrignano e Guardea. Ecco di seguito le quattro partite sorteggiate.

Fc Castello- Marra San Feliciano

Petrignano-Guardea

San Venanzo-Grifo Sigillo

Ventinella-Viole