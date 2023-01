Coppa Italia Promozione: ecco le semifinaliste

Si è disputata oggi l'ultima giornata nei quarti di finale di Coppa Italia Promozione nei diversi gironi. I risultati della terza giornata hanno decretato l'accesso alle semifinali per le diverse squadre qualificate. Nello scontro decisivo, il Terni Fc espugna il campo del Tavernelle in extremis grazie a un rigore di Proietti. Altra qualificazione decisa negli ultimi minuti quella della Grifo Sigillo contro la Real Avigliano grazie a un calcio di rigore di Radicchi in piena zona Cesarini. Goleada Castel del Piano contro il Padule San Marco mentre il Pierantonio di misura batte la Clitunno e vola alle semifinali. Ecco i risultati della terza giornata.

GIRONE A:

Tavernelle - Terni Fc 1-2: 25' pt Bagnato (TF), 5' st Antonini (T), 44' st Proietti (TF). Classifica: Terni FC 6, Tavernelle 3, San Venanzo 0

GIRONE B:

Pierantonio - Clitunno 1-0: 16' st Orecchiuto. Classifica: Pierantonio 6, Clitunno 3, Vis Foligno 0

GIRONE C:

Castel del Piano - Padule San Marco 6-1: 18' pt Biavati, 40' pt Ercoli (P), 44' pt Mancinelli, 1' st, 17' st, 42' st e 48 'st Menichini. Classifica: Castel del Piano 4 (qualificata per differenza reti), Bastia 4, Padule San Marco 0

GIRONE D:

Grifo sigillo - Real Avigliano 1-0: 49 'st (rig.) Radicchi. Classifica: Grifo Sigillo 6, Real Avigliano 3, Selci Nardi 0